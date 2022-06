Alors qu’il n’est pas encore officiellement le nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier était présent ce jeudi au Camp des Loges. Après une visite de son futur lieu de travail, l’entraîneur a eu une réunion de travail avec Luis Campos. Selon le Parisien, « les deux hommes, d’accord sur toutes les grandes lignes du projet à venir, ont évidemment planché sur les contours de la reprise de l’entraînement (certains joueurs ont été appelés pour caler la date), les entretiens à mener de manière collective ou individuelle, le contenu des séances. »

Six joueurs assurés d’être titulaires

Le quotidien francilien explique également que les deux nouveaux hommes forts du PSG ont continué à définir les contours de l’équipe de la saison à venir. « Les remaniements seront importants » mais six joueurs seraient assurés d’être titulaires, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Marco Verratti, Leo Messi et Kylian Mbappé. Le Parisien assure qu‘il y aura des départs mais aussi beaucoup d’arrivées avec les dossiers d’ores et déjà bouclés du défenseur Milan Skriniar, Gianluca Scamacca et Renato Sanches. « Reste à se mettre d’accord avec leurs futurs ex-clubs pour régler les indemnités de transfert« , conclut LP.