Bachmann : « Je suis là pour remporter des trophées »

Ramona Bachmann a rejoint le PSG à l’été 2020. L’internationale Suisse (31 ans) n’était pas une titulaire indiscutable lors de sa première saison, qui s’est terminée par un titre de championne de France, le premier de l’histoire des Rouge & Bleu. Cette saison, elle joue un peu plus et a notamment performé en Ligue des Champions. En une saison et demie, l’attaquante a joué 37 matches pour 6 buts. En fin de contrat en juin 2022, elle a prolongé son contrat d’un an la semaine dernière. Pour PSG TV, Bachmann est revenu sur cette extension de contrat.

« Je suis très heureuse. Nous avons une très bonne équipe, avec beaucoup de qualités. Nous voulons remporter beaucoup de trophées, et je suis heureuse de faire partie de ce projet. Mes objectifs avec le PSG ? Je suis là pour remporter des trophées, et il nous en manque un qui est très important et que nous voulons toutes remporter. La Champions League est un rêve, nous voulons soulever ce trophée. Je suis très heureuse d’avoir rejoint le Paris Saint-Germain il y a un an et demi. Continuer cette aventure avec ce club incroyable est un vrai bonheur, c’est une très belle équipe, et nous nous concentrons sur le fait de remporter encore plus de titres.«