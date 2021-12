Les fêtes de fin d’année approchent et les joueurs du PSG sont en vacances après une belle première partie de saison. Les Rouge & Bleu sont en tête de la Ligue 1 avec 13 points d’avance sur leurs dauphins l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille, sont qualifiés pour les 1/8e de finale de la Ligue des Champions et les 1/16e de finale de la Coupe de France. Les Parisiens auront donc à coeur en 2022 de soulever le maximum de trophées possible ! Mais pour certains, c’est une perspective qui pourrait ne pas arriver.

Alors qu’il a disputé moins de 10 minutes en compétition officielle depuis le début de cette saison, Layvin Kurzawa est écarté du groupe de Mauricio Pochettino et est invité à quitter le club. En difficulté depuis de nombreuses années, l’international français n’a pas non plus eu beaucoup de propositions. Mais cela pourrait changer. En effet selon les informations du spécialiste mercato, Santi Aouna, le latéral gauche serait ciblé par trois clubs : West Ham, Naples et la Lazio. L’intérêt du club romain est confirmé en Italie puisque les quotidiens la Gazzetta dello Sport et Il Messaggero partagent ces mêmes informations. Le club de la capitale italienne souhaiterait un prêt du défenseur avec option d’achat… mais à condition que le PSG prenne en charge une partie du salaire du joueur pour que l’opération puisse se concrétiser.