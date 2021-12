La section féminine du PSG a brillamment conclu sa première moitié de saison avec un superbe succès, sur ses terres, face aux Islandaises de Breidablik (6-0, 6e journée d’UWCL). Les filles de Didier Ollé-Nicole, qui n’ont perdu qu’un match, celui face à l’OL dans les conditions très particulières que l’on connait, peuvent maintenant s’atteler à se reposer avant d’enchaîner une fois les fêtes de fin d’année passées.

Un contexte qui est forcément propice aux pourparlers, que ce soit dans le sens des arrivées, des départs et surtout en ce qui concerne les différentes prolongations envisagées. Dans cet optique, après Grace Geyoro, c’est au tour de Ramona Bachmann de parapher un nouveau bail avec le PSG. Initialement libre en juin prochain, la Suissesse est désormais liée avec le club de la capitale jusqu’en juin 2023. Ce sont les Rouge et Bleu qui l’ont annoncé dans un communiqué via leur site officiel et leurs réseaux sociaux.