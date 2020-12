Titulaire au poste de piston gauche du 5-3-2 de Thomas Tuchel ce soir, Mitchel Bakker a réalisé une belle performance (noté 6,5 par la rédaction de CS) ce soir contre l’istanbul Başakşehir. Le défenseur néerlandais a cru ponctuer sa belle prestation par un but mais celui qu’il a marqué – du droit, lui le gaucher – a été refusé en raison d’une position de hors-jeu. Mais l’arbitre a décidé de siffler penalty sur une faute du gardien sur Neymar quelques secondes avant. Bakker qui a même trouvé le poteau dans ce match. Pour PSG TV, il est revenu sur cette belle victoire parisienne et la phase de poules à deux visages de son équipe. “C’était un match étrange et une campagne étrange. Nous avons commencé par une défaite, mais nous avons rapidement commencé à jouer notre football et à jouer de mieux en mieux. Aujourd’hui, c’était le meilleur football que nous ayons joué. C’était un match joué dans un contexte particulier, mais nous avons fait de notre mieux pour montrer que le racisme n’est pas autorisé dans le football. Je pense que nous en sommes tous fiers.”