Baltimore : « C’est énorme, c’est une grande fierté »

Ce mardi, la section féminine du PSG a poursuivi sur sa lancée en l’emportant face au Real Madrid en UWCL à l’occasion de la 3e journée. Avec ce succès fleuve 4-0 qui a eu lieu au Parc des Princes, les joueuses de Didier Ollé-Nicolle ont validé une 10e victoire de rang, en autant de matches, et aucun but concédé. Au sortir de ce succès, Sandy Baltimore s’est exprimée au micro de PSG TV. L’occasion pour la titi parisienne d’exposer toute sa satisfaction face au travail accompli.

Surtout, l’attaquante parisienne est heureuse d’avoir pu gagner devant ce public du Parc des Princes, face aux supporters qui ont donné de la voix : « C’était énorme. C’est une grande fierté. Tout le stade nous a encouragé. C’est vrai que c’est une grande affiche, on s’est bien senti, on a fait le boulot. Il faut continuer à travailler car rien n’est acquis. L’objectif est de tout gagner. Je pense qu’on peut aller très loin, toutes ensembles. On va travailler pour.«