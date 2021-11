Les Féminines du PSG ont enflammé le Parc des Princes hier soir lors de la troisième journée de la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions contre le Real Madrid (4-0). Marie-Antoinette Katoto a été l’une des protagonistes de cette belle victoire qui permet aux Parisiennes de prendre seul la tête de leur poule. La titi parisienne a marqué deux buts. Au micro de PSG TV s’est réjouie de cette belle soirée.

« C’est une très belle soirée. Les supporters ont été au top et nous ont bien poussés. On a bien travaillé, salue l’attaquante pour PSG TV. Mon premier but, c’est une belle action entre Kadi, Ashley et Grace. Grace me lance en profondeur et je n’ai plus qu’à éliminer la gardienne. On a trois gros matches qui se suivent. On va bien se reposer et travailler. On va tout faire pour faire un bon résultat à Lyon.«