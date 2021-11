Les Féminines du PSG ont vécu une soirée parfaite ce mardi soir. Opposées au Real Madrid dans le cadre de la 3e journée de l’UEFA Women’s Champions League, les Parisiennes se sont largement imposées (4-0), devant près de 18.000 spectateurs au Parc des Princes. Une victoire importante pour préparer au mieux les prochaines échéances (OL et Real Madrid), comme l’a rappelé l’entraîneur des Rouge & Bleu, Didier Ollé-Nicolle, après la rencontre.

« C’était une soirée parfaite. On était au Parc des Princes face au Real Madrid dans un stade très bien garni avec une mentalité de feu. Notre douzième homme a répondu présent et il nous a aidé à nous transcender. On a gagné les deux périodes grâce à notre constance. Il y a eu une vraie alchimie entre le public et l’équipe. C’est de bonne augure pour la suite. J’ai passé une très bonne soirée en tant qu’entraîneur. On a marqué des buts en passant par les côtés, avec des centres. L’équipe avance et on garde notre cage inviolée, c’est la marque de fabrique d’une équipe qui fonctionne bien », a déclaré Didier Ollé-Nicolle sur le site officiel du club. « Il faut continuer à travailler et à progresser parce qu’on a encore une grosse marche de manœuvre sur le plan du jeu et de l’efficacité. Ce match m’a convaincu qu’on est sur la bonne voie. Dimanche on ira à Lyon, il y aura un rapport psychologique car toutes les filles se connaissent, l’aspect mental sera encore plus important dans une confrontation comme celle-ci. »