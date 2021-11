Analyse CS – Le début de saison des gardiens du PSG

En cette trêve internationale, Canal Supporters vous propose un bilan des quatre premiers mois de l’effectif du PSG poste par poste. On commence ce mercredi avec le poste de gardien de but. Depuis cet été, les Rouge & Bleu comptent dans leur effectif deux portiers de classe internationale avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. De son côté, Mauricio Pochettino alterne entre les deux que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1. Une gestion qui ne semble pas les perturber, puisque du moment où on fait appel à eux, ces derniers réalisent de très bonnes performances. Petit point statistique sur leur début de saison.

Keylor Navas

Le portier costaricien est arrivé au PSG à l’été 2019. Dès ses premiers pas dans les cages parisiennes, il a conquis les cœurs des supporters. Il était un titulaire indiscutable et a réalisé plusieurs matches de très grande classe comme face au Real Madrid en novembre 2019, ou encore contre le Bayern Munich et le FC Barcelone la saison dernière en Ligue des Champions. Cette saison, l’ancien madrilène (34 ans) a participé à 11 matches toutes compétitions confondues pour 980 minutes de jeu. Si on fait un focus sur ces rencontres, le gardien a disputé 8 matches de Ligue 1, 2 de Ligue des Champions et 1 lors du Trophée des Champions. Durant ces 11 matches, Navas a encaissé 12 buts (8 en L1, 3 en C1 et 1 au TDC) et réalisé trois clean sheets, toutes en Ligue 1. Le numéro 1 parisien affiche 70% de victoire cette saison et encaisse en moyenne un but par rencontre. Il affiche aussi 89% de passes réussies avec une moyenne de 31 ballons touchés par match. Malgré la concurrence, Keylor Navas affiche encore des performances de haut niveau. Un très bon point pour la suite de cette saison 2021-2022 même si on ne connait pas sa durée d’indisponibilté suite à son entorse du coude contractée contre Bordeaux qui l’empêche – pour le moment – d’étendre le bras.

Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma a rejoint le PSG cet été – libre de tout contrat – après un magnifique Euro remporté avec l’Italie et dont il a été élu meilleur joueur de la compétition. Pour sa première en Ligue des Champions contre Manchester City le 28 septembre dernier (2-0), l’Italien avait réalisé une masterclass avec sept arrêts, trois dégagements au poing et un centre capté. Dans toutes ses prestations, il semble ne pas être pris par la pression et amène de la sérénité à ses coéquipiers malgré son jeune âge (22 ans). C’est un point en commun qu’il a avec son « concurrent » Keylor Navas. L‘ancien milanais a disputé 7 rencontres toutes compétitions confondues (630 minutes) dont cinq matches en Ligue 1, durant lesquels il a encaissé 5 buts et réalisé un clean sheet. Lors de ces titularisations en Ligue des Champions, il a encaissé 2 buts arrêté un penalty, tout ça lors du même match contre Leipzig (2-2). Depuis le début de la saison, il affiche un taux de victoires de 71% avec une moyenne d’1 but encaissé par match. Gianluigi Donnarumma affiche 85% de passes réussies et touche en moyenne 37 ballons par match. Pour ses premiers mois dans les buts du PSG, l’Italien poursuit sur les mêmes bases que son début de carrière – commencé à 16 ans – prometteur que ce soit avec l’AC Milan ou la Squadra Azzura.

Le Paris Saint-Germain possède donc deux gardiens exceptionnels et assez intelligents pour ne pas se frustrer de ne pas jouer tous les matches. La cohabitation se passe très bien entre les deux hommes qui se montrent décisifs quand on fait appel à eux. Leurs bilans statistiques sont quasiment identiques. L’alternance entre les deux portiers, instaurée par Mauricio Pochettino, fonctionne donc.

Pour vous, cette dernière va-t-elle durer jusqu’à la fin de la saison et continuer à fonctionner ? Vous pouvez donner votre avis dans les commentaires.