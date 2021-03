Baltimore : “Il faut aller faire le job à Lyon samedi”

Après un exercice 2019-2020 prometteur, la joueuse des Féminines du PSG, Sandy Baltimore, confirme cette saison. Auteure d’une très belle saison en D1 Arkema (7 buts et 7 passes décisive en 15 matches), la néo-internationale française est revenue sur la semaine décisive parisienne avec la double confrontation face au Sparta Prague (9 / 17 mars) en UEFA Women’s Champions League et le choc face à l’OL (13 mars), dans un entretien accordé à l’émission de beIN SPORTS, beIN Center. La Titi du PSG a également évoqué son évolution cette saison. Extraits choisis.

Les prochaines échéances importantes

Baltimore : “On est prêtes, on travaille pour. On a deux matches : la Ligue des champions et le championnat face à Lyon et on se prépare pour. Le report du match face au Sparta Prague, un grand changement ? Déjà le match aller est à domicile, donc il faudra tout donner pour se mettre dans les bonnes conditions pour le match retour.”

Un avantage psychologique sur les Lyonnaises ?

Baltimore : “C’est vrai qu’on a un avantage avec un point d’avance. Après, c’est un match que l’on attend et il faudra tout donner pour rester devant Lyon, c’est important. Peur de l’OL ? Non, on est prêtes, pourquoi avoir peur. Favorite face aux Lyonnaises ? On peut dire ça, après il faut aller faire le job à Lyon samedi. L’équipe a-t-elle les moyens de jouer dans les deux compétitions ? On fait tout pour, on continue à travailler toutes les semaines et il faut tout donner pour atteindre les objectifs.”

Sa progression cette saison

Baltimore : “Franchement, tout est allé très vite. Après, je pense que c’est grâce au travail et la confiance des coaches. Plus je jouais et plus je prenais confiance en moi. Je prenais beaucoup de plaisir. Aujourd’hui, je suis contente de pouvoir aider l’équipe.”