Les belles statistiques de Navas en Ligue 1 cette saison

Après de trop nombreuses années d’attente, le PSG possède enfin un gardien indiscutable et indiscuté dans ses buts. Au club depuis l’été 2019, Keylor Navas (sous contrat jusqu’en 2023) est l’un des piliers du groupe parisien. Auteur de grandes performances avec le PSG, l’international costaricien a apporté de la sérénité à l’arrière-garde des Rouge et Bleu. Cette saison en L1, le portier de 34 ans (20 matches disputés) possède des très belles statistiques, comme le rapporte le site officiel de la Ligue 1.

Keylor Navas domine largement le classement en terme de pourcentage de tirs arrêtés avec 82,1% (10 matches minimum disputés). Il devance le portier du LOSC, Mike Maignan (77%), et celui du Stade Rennais, Romain Salin (74,1%). Pour voir une telle performance d’un gardien parisien, il faut remonter à la saison 2012-2013 avec Salvatore Sirigu (84,3%).

Keylor Navas brille également en matière de clean-sheet. Avec 12 matches sans but encaissé, (soit 63% des clean-sheets du PSG) le gardien des Rouge et Bleu est seulement devancé par Mike Maignan (15 clean-sheets). Enfin, le triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid est également décisif sur sa ligne de but. Entre les “Expected Goals” (le nombre de buts qu’un joueur ou une équipe «aurait dû» marquer) des adversaires (16) et son nombre de buts encaissés (10), Keylor Navas a “évité” 6 buts à son équipe. Il devance largement ce classement devant le portier lillois, Mike Maignan (3,8 “buts évités”).