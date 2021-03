Arianna Criscione (36 ans), troisième gardienne du PSG, a donné une interview au site internet de la FIFA. L’Italo-américaine s’est montré élogieuse au moment d’évoquer son équipe, la meilleure d’Europe selon elle. “J’aimerais vraiment gagner la Ligue des champions et, pour être honnête, je pense que nous pouvons le faire. Nous avons actuellement la meilleure équipe de football féminin, si vous me demandez. Si vous regardez la saison jusqu’à présent (leader de D1 Arkema, en 8es de finale de Champions League et Coupe de France, ndlr) alors nous devrions nous retrouver avec un titre ou deux dans nos poches.“