Sandy Baltimore brille ces dernières semaines avec le maillot du PSG. La titi parisienne a notamment marqué un doublé lors de la rencontre contre Fleury (5-0). Des belles performances qui lui permettent d’être nommée pour le titre de meilleure joueuse du mois de février de la D1 Arkema. C’est sa deuxième nomination après le mois d’octobre. La numéro 21 parisienne est en compétition avec la gardienne de but de Guingamp Solène Durand et l’attaquante de Bordeaux Maëlle Garbino. Pour voter pour Sandy Baltimore, trois possibilités. Par Facebook, Instagram et Twitter.