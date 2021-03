Pochettino : “Nous sommes une équipe unie”

Le PSG va retrouver le Parc des Princes demain pour le compte des huitièmes de finale de Coupe de France contre Lille (17h45, Eurosport 2 / France 2). Une rencontre que ne disputera pas Neymar, ni Pablo Sarabia. À la veille de ce choc, Maurcio Pochettino s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

L’état d’esprit du groupe

Pochettino : “Aujourd’hui, ça va mieux. Après le match et hier il y avait de la préoccupation, des soucis, mais aujourd’hui, c’est mieux.“

Une semaine importante

Pochettino : “C’est une semaine importante pour tout le monde. On est là depuis deux mois et demi et notre responsabilité est de gagner des matches et avoir des résultats. Après, on verra quelle sera la part décisive.“

Neymar

Pochettino : “Il va mieux de jour en jour. Le but est qu’il soit disponible le plus tôt possible. S’il peut-être disponible pour le match de Lyon, ce serait une bonne chose pour l’équipe. Son but était de pouvoir affronter Barcelone mais ça n’a pas été possible.“

Di Maria / Marquinhos

Pochettino : “Oui, nous sommes une équipe unie. Ce qui s’est passé avec Marquinhos et Di Maria, le groupe l’a ressenti profondément. Ça a affecté tout le monde. On ne sait pas ce qui aurait pu se passer dimanche. Peut-être qu’on aurait pu gagner ce match-là, être en tête du championnat, qualifiés en coupe et en quart de Ligue des champions… Mais on ne sait pas, nous, on veut être positif. […]Angel va bien, Marqui va bien. Surtout les familles vont biens avec le stress qu’il y a pu avoir. Le groupe a pris ça comme si c’était arrivé à tout le monde. Mais ça va mieux.”

Le contexte du match

Pochettino : “Même les épidémiologistes ne savent pas toutes les conséquences de ce virus. Après deux mois et demi que nous sommes là, avec des blessés, le coronavirus qui a affecté les joueurs et le staff, les différences de niveau sont importantes et on essaie de s’adapter avec le staff médical pour trouver la meilleure stratégie, plus les événements extrasprotifs. […]Et même avec toutes les circonstances que je viens de décrire, je suis très positif, car nous sommes dans la course au titre, qualifiés en coupe et on a éliminé Barcelone. Je suis très positif dans un contexte fou.“

Un turn-over contre Lille ?

Pochettino : “On est en train d’analyser individuellement les situations. On doit tenir compte de chaque individu, physiquement et mentalement. Demain, on choisira la meilleure équipe qui va nous amener à gagner ce match.“

La frustration des joueurs après Nantes

Pochettino : “Dans l’analyse que l’on va faire, il ne faut pas cacher ce qu’il s’est passé à la mi-temps. On a perdu, on doit tourner la page et voir ce match demain . C’est un match important et on doit se focaliser là-dessus.“

Pour PSG TV – avant la conférence de presse – Mauricio Pochettino a également évoqué le match de Lille. “Ce sera un match très difficile. C’est une très belle équipe, bien organisée. C’est une belle opportunité pour nous de rebondir après la défaite face à Nantes. On va devoir s’adapter à cette défense très solide et tout faire pour gagner. Le PSG favori ? Le PSG est toujours favori, c’est l’histoire du club, mais Lille est une très bonne équipe qui tourne très bien.“