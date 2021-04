Balzaretti : “Plus Icardi va tarder à revenir, plus ça va être difficile”

Avec seulement 1232 minutes de jeu, Mauro Icardi (28 ans) vit une saison pénible au PSG même si ses statistiques restent intéressantes en termes de ratios (7 buts et 6 passes décisives en 19 matches dont 8 complets). L’avant-centre cumules les pépins physiques depuis le premier confinement l’année dernière et son Covid développé en début de saison. D’où les précautions prises avant son nouveau retour à la compétition. Mais attention, prévient Federico Balzaretti, ancien latéral international devenu consultant RMC Sport, trop d’arrêt pourrait rendre Icardi non compétitif. “Plus il va tarder à revenir, plus ça va être difficile. Encore plus si le PSG joue tous ses matches comme les derniers, à base d’accélérations et de jeu de transitions ultra-rapides. Icardi a des caractéristiques de finisseur que personne n’a au PSG. Mais il n’a pas l’explosivité pour y aller seul, comme le fait Mbappé”, observe dans Le Parisien l’Italien.