PSG / ASSE : Navas forfait, Kurzawa et Icardi aptes

Après la belle soirée vécue mercredi en Ligue des champions, le PSG devra désormais se concentrer sur le championnat. Deuxièmes à quatre points du LOSC, tenu en échec face à Montpellier (1-1), les joueurs de Mauricio Pochettino voudront se rapprocher de la tête du championnat lors de la réception de l’AS Saint-Etienne ce dimanche (13h sur Canal Plus Sport), dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra se passer de nombreux joueurs cadres avec huit absences. En effet, Leandro Paredes, Idrissa Gueye et Neymar Jr sont suspendus pour ce match. Le club de la capitale a notamment communiqué son point médical. Juan Bernat (reprise personnelle), Marquinhos (cuisse) et Abdou Diallo (mollet) seront forfaits. Les deux derniers cités reprendront l’entraînement en fin de semaine prochaine. Annoncé incertain avant le match, Keylor Navas sera bien absent face à l’ASSE en raison de douleurs à l’épaule. Le troisième gardien des Rouge et Bleu, Alexandre Letellier, continue sa rééducation après un problème musculaire à la cuisse droite. Enfin, Layvin Kurzawa et Mauro Icardi sont aptes pour être dans le groupe de Mauricio Pochettino. Voici ci-dessous le point médical du PSG avant la rencontre face à l’AS Saint-Etienne.

Les absents pour PSG / ASSE