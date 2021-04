Chaque journée de Ligue 1 est à suspense. Tout reste serré en haut de tableau. Dimanche, le PSG (contre Saint-Etienne), Monaco (à Bordeaux) et Lyon (à Nantes) tenteront de profiter du faux pas du LOSC contre Montpellier (1-1) vendredi soir. Ancien capitaine du PSG devenu consultant France Bleu Paris, Eric Rabesandratana estime que le calendrier des dernières journées est intéressant pour le Paris Saint-Germain.

“Le PSG doit finir la saison en trombe. Viennent de se rajouter au calendrier deux demi-finales de Ligue des champions contre Manchester City. Mais le PSG doit tenter de reprendre la première place de la L1 à Lille qui a été accroché hier par Montpellier. La tache ne sera pas facile, mais le calendrier est plutôt pas mal pour le PSG. On a 5 matches à domicile et 4 à l’extérieur. Saint-Etienne, Angers (coupe), City (C1), Metz, City (C1), Lens, Rennes, Reims, Brest. Ce sont des équipes de L1 abordables pour le PSG. La fin de championnat est plutôt intéressante. La prochaine journée, on a un Lyon-Lille qui sera déterminant pour la suite. Et la journée suivante, un Monaco-Lyon. Ca va s’accrocher alors que nous on a des matches plutôt abordables. Je reste donc confiant pour le championnat même si ça reste difficile”, a déclaré Eric Rabesandratana ce matin sur les ondes.