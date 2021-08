Le PSG accepte de vendre Kylian Mbappé au Real Madrid mais entend définir un prix plancher à respecter. Forcément au dessus de 180M€. Déjà parce que le club francilien a versé 145 M€ à l’AS Monaco pour son transfert en 2017, montant auquel il faut ajouter 35M€ en cas de vente ou prolongation. A quelle niveau se situera la deuxième offre madrilène ? A quelle hauteur peut-il y avoir un accord ? En Espagne, on a discuté fort lors de l’émission télévisée El Chiringuito, proche de la sphère madrilène. Et on a même fait un sondage. La tendance est à un deal à 180M€. Une somme validée par Quim Domenech. Selon le présentateur, Josep Pedrerol, on pense au Real Madrid que le PSG veut 215 millions d’euros. Ce qui est à ses yeux se moquer du monde pour un joueur en fin de contrat le 30 juin prochain. Le célèbre présentateur a conseillé au Real Madrid de jouer la montre et de laisser l’offre à 160M€… En outre, dans cette émission on pu entendre que le PSG ne voulait surtout pas d’une image dimanche, à Reims, avec Neymar, Lionel Messi, et Kylian Mbappé. Car cela pourrait être le seul cliché du genre. Et puis, le PSG travaillerait déjà sur le coup d’après, une grosse signature avant le 31 août, après le départ de Kylian Mbappé… Pour finir, “info RMC Sport”: “Le Real Madrid devrait rehausser son offre pour Kylian Mbappé, après avoir essuyé un premier refus du PSG.” Comme chacun le suppose.