Barbora Votíková signe au PSG pour deux saisons

On attendait la championne olympique canadienne Stéphanie Labbé (34 ans), surprise, ce sera la gardienne tchèque de 25 ans Barbora Votíková (24 sélections). La joueuse en provenance du SK Slavia Prague s’engage pour deux saisons avec le PSG. Le club francilien a officialisé son recrutement en fin de matinée. “Je peux apporter mon vécu en Champions League, j’ai disputé un quart de finale, et j’ai joué contre de très grands clubs. J’ai aussi beaucoup joué avec ma sélection nationale. Je me sens très bien actuellement et je suis prête à relever ce challenge”, fait savoir Barbora Votíková sur le site officiel du club. “Je suis très heureuse de pouvoir rejoindre ce groupe qui est très fort. Je veux gagner des titres, je veux remporter le championnat, bien sûr, et vivre de grandes choses sur la scène européenne. C’est un vrai objectif pour tout le monde au club.”