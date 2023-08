Barcola au PSG : Un transfert vraiment nécessaire ?

À une semaine de la fin du mercato, les clubs entrent dans la dernière ligne droite et le PSG cible notamment Bradley Barcola pour clôturer leurs achats estivaux, mais est-ce vraiment une nécessité ?

Dans l’idée de réformer sa ligne offensive, le club parisien a entrepris plusieurs grands travaux. Avant de recruter, il est nécessaire de libérer de la masse salariale ainsi que d’enregistrer des départs. Plusieurs grands chantiers se dressent alors devant le PSG. Retour en détail sur l’été parisien, du départ de Messi aux négociations pour Barcola.

Neymar et Messi partis, Mbappé dans le flou

Le premier pion à être tombé est Messi, parti libre à la fin de son contrat. Ce départ a offert au club une belle poche financière. Neymar a suivi le mouvement en posant bagage en Arabie Saoudite laissant derrière lui la plus grosse vente de l’histoire du club. Sur cette saison, cela représente une bulle de 70M€ sur la masse salariale, sans compter les autres primes. Sportivement, c’est également une perte de 38 buts et 36 passes décisives à eux deux. Avec les départs de deux titulaires en force, le PSG doit à présent les remplacer.

Le cas Mbappé est un dossier aux rebondissements à plusieurs inconnues. Le flou entourant son avenir cristallise les attentions et par extension influence le mercato. Le potentiel départ du Champion du Monde change radicalement la grille des priorités en fonction de s’il reste ou non. L’été parisien était donc conditionné à son avenir, un feuilleton dont l’impact a été non négligeable. Le cas Mbappé est d’autant plus important après les départs conjoints de Messi et Neymar. À date, la tendance est à ce que le numéro 7 français fasse partie de l’attaque parisienne, pour au moins une saison supplémentaire. Le PSG se retrouve alors à une semaine de la fin du mercato avec plus qu’un seul membre de la MNM : Kylian Mbappé.

L’attaque, priorité du mercato parisien

Avec autant de départs de poids, il était primordial d’enregistrer des recrues tant qualitatives que quantitatives. Le PSG a donc coché plusieurs noms pour renforcer son attaque comme Harry Kane, Victor Osimhen, Bernardo Silva, Dusan Vlahovic, Rasmus Højlund … . Le secteur offensif a été priorisé au vu des départs conséquents avec pas moins de quatre recrues déjà présentes au club. Si l’on dresse un état des lieux de l’attaque parisienne à l’heure actuelle, voici tous les noms concernés qui en ressortent :

Kylian Mbappé

Ousmane Dembélé

Gonçalo Ramos

Marco Asensio

Lee Kang-In

Si Paris arrive à enregistrer le recrutement de l’ancien nantais Randal Kolo Muani, chaque poste offensif sera ainsi doublé : Dembélé et Asensio à droite, Ramos et Kolo Muani en pointe et finalement Mbappé et Lee à gauche. Le PSG vise Kolo Muani et entre dans la dernière ligne droite pour obtenir l’accord total de Francfort qui réclame 100M€. Et parmi tout ce beau monde, il y a une dernière piste dont la pertinence cet été peut légitiment interroger : Bradley Barcola.

Image : RTBF

Quel intérêt à la venue de Barcola au PSG ?

Le cas Barcola peut se lire de manière différente. La première est de voir en lui l’exacte représentation du nouveau projet parisien. Recruter des jeunes prospects à très fort potentiel qui pourraient également incarner l’avenir de l’Equipe de France. Le Lyonnais s’inscrirait parfaitement dans le renouveau que souhaite mettre en place le club parisien. Ceci étant dit, il faut à présent s’attarder sur le concret qui lui dépeint une toute autre réalité. Malgré tout le talent et le potentiel évident, Barcola reste un joueur de 20 ans qui n’a que six mois en professionnel avec l’Olympique Lyonnais. Six mois de bonne facture certes, mais six mois malgré tout.

Image : Instagram @bradley_dls

Pour une somme plus ou moins proche de 40M€, il représente un gros pari à l’image d’Ekitike l’an dernier. Il ne faut surtout pas occulter le contexte parisien à la fin du mois d’août pour Barcola. Il arriverait juste avant la trêve internationale dans un groupe déjà établi avec l’étiquette d’un jeune n’ayant que 6 mois en professionnel. Bradley Barcola occuperait alors un rôle de « doublure de doublure » en passant potentiellement derrière Marco Asensio et Kang-In Lee – même s’il peut être amené à jouer dans l’entrejeu – à son arrivée. Autant dire que le temps de jeu serait très limité pour le jeune lyonnais.

En d’autres termes, son rôle au sein du PSG ne sera que tertiaire. Sur l’échelle des priorités des dirigeants parisien, investir 40M€ sur Barcola arrive donc devant investir sur un milieu créatif. Un choix qui pose question quand on observe que le secteur offensif est aujourd’hui le plus fourni. Il ne faut pas oublier Xavi Simons qui sera de retour dès l’année prochaine. Bradley Barcola est loin d’être une priorité sportive à 1 semaine de la fin du mercato surtout si Kolo Muani arrive pour occuper l’axe, mais a la polyvalence nécessaire pour évoluer sur le flanc droit. Il avait tout de la bonne opportunité il y a quelques semaines, aujourd’hui la pertinence du mouvement peut être remise en question. Cette somme aurait probablement été plus utile en l’investissant au milieu de terrain, secteur le plus pauvre du club aujourd’hui.