Barcola : « Voir un stade comme ça, c’était incroyable »

Titulaire surprise de l’attaque du PSG ce soir lors du Classico (4-0), Bradley Barcola a rendu une très belle copie. L’ancien lyonnais estime avoir montré de belles choses sur le terrain.

Arrivé en fin de mercato au PSG en provenance de Lyon, Bradley Barcola n’avait pas encore eu la chance de commencer une rencontre avec le club de la capitale. Il n’avait disputé que 38 minutes de jeu lors de ses entrées en jeu contre Lyon, son club formateur, et Nice. Lors de ce Classico, il était donc dans le onze de départ pour la première fois. Et l’international espoir français a offert une très belle performance sur le côté gauche de l’attaque des Rouge & Bleu. Percutant balle au pied, il a réussi à faire des différences et entré à plusieurs reprises dans la surface et offrir des occasions à ses partenaires. Une belle prestation qui n’a malheureusement pas été appuyé dans les statistiques. Mais l’important était ailleurs, il a prouvé à son entraîneur qu’il pouvait être un atout majeur pour l’attaque du PSG.

A voir aussi : Ligue 1 – Un PSG impressionnant corrige l’OM (4-0)

« J’ai pu montrer de bonnes choses je pense »

Présent en zone mixte à l’issue de la victoire du PSG (4-0), il a été interrogé sur sa prestation. Et le numéro 29 parisien estime qu’il a réalisé un bon match. « J’étais très content d’être titulaire. J’ai pu montrer de bonnes choses, je pense. C’était important de gagner ce match et on l’a fait d’une bonne manière. Je pense qu’on a été supérieurs, on a mis un rythme élevé dès le début du match, souligne Barcola dans des propos relayés par l’Equipe. On a essayé d’attaquer sur toutes les actions. Voir en plus un stade comme ça, c’était incroyable. C’était une fierté aussi au moment de ma sortie. Je ne pensais pas qu’on allait m’applaudir comme ça. C’est une première pour moi.«