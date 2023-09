Les compliments de Luis Enrique à Zaïre-Emery et Barcola

Le PSG s’est largement imposé contre Marseille ce soir (4-0). Luis Enrique a tenu à féliciter Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola pour leurs performances.

Luis Enrique a fait un choix fort dans son équipe pour le match remporté aisément par le PSG contre Marseille ce soir en clôture de la quatrième journée de Ligue 1 (4-0). L’entraîneur espagnol a titularisé quatre attaquants, dont Bradley Barcola. Arrivé de Lyon cet été, l’attaquant a validé le choix de son entraîneur en réalisant une très belle performance pour sa première dans le onze de départ des Rouge & Bleu. En conférence de presse, l’ancien sélectionneur de la Roja a salué la performance de son numéro 29. « C’était sa première fois comme titulaire dans notre équipe. Il a une projection formidable. J’aime tout de lui. Il nous amène de la vitesse, des débordements, il a des capacités pour marquer, souligne Luis Enrique dans des propos relayés par l’Equipe. Il s’exprime bien aussi dans le domaine aérien […] Avec Dembélé, Ramos et Kolo Muani, c’était une belle attaque non ? Mais je veux onze attaquants et onze défenseurs.«

« On dirait qu’il a 37 ans et pas 17 »

Devant les journalistes, le coach du PSG a aussi tenu à saluer la nouvelle belle performance de Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain. « On dirait qu’il a 37 ans et pas 17. C’est une grande chance pour moi. Il avait déjà pas mal joué avec Galtier. Il est complet, professionnel, humble, travailleur. C’est un exemple de joueur qui vient du centre de formation. » Il a également encensé Achraf Hakimi, buteur sur un magnifique coup franc ce soir. « C’est un joueur avec de très bonnes qualités, notamment sur coup franc. Il travaille sur ça durant les entraînements. Il peut nous donner énormément. C’est un défenseur, mais il peut être milieu et attaquant. C’est un bonheur pour un entraîneur d’avoir un joueur comme ça. » Luis Enrique est enfin revenu sur son plan en changeant de système ce dimanche. « Nous avons utilisé différentes positions en fonction de notre adversaire. Nous avons fait le match le plus complet depuis mon arrivée, c’est une chance que ça arrive lors du Classique. C’était vraiment une bonne soirée. Une soirée parfaite ? Je pense, oui. On se rapproche d’une domination totale du match. Les joueurs sont connectés entre eux. C’est vraiment un grand jour pour nous par rapport à notre performance.«