Ce vendredi le PSG retrouve la Ligue 1 et le Parc des Princes pour le plus grand plaisir de ses supporters. Face à Angers (20h45), Mauricio Pochettino ne pourra pas compter sur un certain nombre de ses joueurs dont les Sud-Américains et Sergio Ramos. Interrogé en conférence de presse, Gerald Baticle s’est exprimé sur cette rencontre et ses ambitions.

Comment on fait pour battre le PSG ?

Il faut un gros contenu, il faut sortir le gros ce match ce soir-là, que notre équipe soit très performante, il faut que nos attaquants soient efficaces, il faut être performant en équipe, dans tous les zones du terrain et dans les duels. Ce sera un peu notre match de Champions League à nous ! (…) Il faudra avoir du rythme, de l’impact, de la rigueur défensive et la capacité de suppléer un adversaire qui s’est fait éliminer ou encore de bien se regrouper.

Le PSG moins en forme

Moins bien ? Ils ont perdu un match, ils en ont gagné huit… Ils ont été en difficulté contre Rennes, ça donne des options à exploiter. Mais, évidemment, ça va être une équipe mobilisée pour retrouver le chemin des bons résultats en Ligue 1.

Une appréhension de jouer au Parc des Princes ?

On est surtout concentrés sur les principes de jeu, sur ce qu’on va devoir faire pour les contenir et sur les principes offensifs pour leur poser des problèmes, les obliger à défendre. Paris, c’est un match particulier. Il faut se préparer à jouer dans un grand stade, face à des grands joueurs, une grande équipe. Il faut en tenir compte mais jouer le match.

Des absents côté parisien dont Messi

Cela reste du très haut niveau, même avec l’absence de quelques stars. Il y a encore une quinzaine d’internationaux qui répondent présents pour nous poser des problèmes. La qualité de leur équipe va être très élevée. Messi ? L’amoureux du foot regrette de ne pas le croiser mais je suis entraîneur et ce qui m’intéresse, ce sont les joueurs présents. Ce qui m’intéresse, c’est l’animation qui va combler son absence.