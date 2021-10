Pochettino : « Sergio Ramos retrouvera son meilleur niveau »

Le PSG va affronter Angers demain soir (21 heures, Prime Video) dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Les Rouge & Bleu vont retrouver les terrains après 10 jours de trêve internationale. À la veille de cette rencontre, Mauricio Pochettino s’est présenté en conférence de presse. Le point sur le groupe, Sergio Ramos…Extraits choisis.

Bernat

Pochettino : « Il s’entraîne bien depuis quinze jours avec le groupe. C’est une possibilité qu’il soit convoqué. »

Sergio Ramos

Pochettino : « Je n’ai aucun doute qu’il retrouvera son meilleur niveau. C’est sûr qu’un joueur de foot aime toujours jouer. Il souffre de ne pas pouvoir le faire, mais il est fort mentalement. Il a le soutien de l’ensemble du club pour l’aider à passer ce moment. On espère le voir bientôt.«

Dagba

Pochettino : « Colin a déjà récupéré. Il s’entraîne bien avec le groupe. Il a fait de très bonnes performances la saison passée. C’est un jeune joueur qu’on aime beaucoup, avec un gros potentiel.«

Rennes

Pochettino : « On n’a pas encore le groupe au complet. Quand on a fini le match à Rennes, tout le monde a rejoint sa sélection. On n’a pas eu le temps de parler avec tous. Il faut prendre le temps d’analyser une défaite. C’était un accident. À Paris, on n’aime pas les défaites. Nous en sommes tous conscients.«

Les Sud-Américains absents demain

Pochettino : « On vit une période difficile avec la pandémie de Covid. Les situations ne sont pas toujours normales, on doit s’adapter avec responsabilité. Ce n’est pas toujours évident. Nous sommes frustrés de ne pas avoir nos joueurs. Mais on n’a pas d’excuse parce qu’on a un effectif important. Les joueurs qui seront sur le terrain contre Angers pourront faire une bonne performance.«

Neymar et son moral

Pochettino : « Neymar est un garçon très sincère, qui dévoile ses sentiments. Il faut prendre les choses en contexte, il a une force mentale très importante. Depuis son jeune âge, il est sous le feu des projecteurs. C’est quelqu’un de souriant et qui aime le football. Le mental ? C’est quelque chose de très important. On doit se donner les moyens d’aider les joueurs. Par contre, ce n’est pas le moment idéal de discuter de déclarations prises hors de leur contexte. Mais oui, c’est important de se soucier du mental des joueurs. »

La passion de Neymar pour le foot

Pochettino : « Sa passion, Neymar la démontre chaque jour avec nous. À Rennes, c’est la performance collective qui n’a pas été bonne. Les mauvaises performances individuelles n’ont pas permis une bonne performance collective.«

Angers

Pochettino : « Beaucoup d’équipes peuvent proposer un jeu bas et attaquer en contre. Ce sera un contexte différent par rapport à Rennes. On espère pouvoir éviter le même scénario, produire du jeu offensif et concrétiser nos occasions. »

Navas

Pochettino : « Keylor n’est pas encore revenu. Il sera examiné dès son retour. Il a senti une gêne. On espère qu’il est plus sorti par précaution qu’autre chose.«