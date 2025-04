Baticle : « Désiré Doué devient un joueur de haut-niveau »

Performant avec le PSG depuis plusieurs semaines, Désiré Doué a été convoqué avec l’équipe de France. Gérald Baticle, son ancien sélectionneur chez les Bleuets, n’est pas surpris.

Après des débuts poussifs sous le maillot du PSG, Désiré Doué est l’un des meilleurs joueurs du PSG depuis plusieurs semaines. L’ancien rennais est pratiquement un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique. Ses performances ont été récompensées par une première convocation en équipe de France pour les quarts de finale de la Ligue des Nations contre la Croatie. Gérald Baticle, son ancien sélectionneur avec les Espoirs, a été questionné sur la nouvelle dimension prise par le numéro 14 du PSG.

« On l’a vu être performant presque tous les week-ends »

« C’est un gros potentiel, il a mis beaucoup de choses en place. Son club lui a permis de prendre de la confiance, de prendre de l’épaisseur, de gagner en efficacité dans son jeu. Il a enlevé tout ce qui pouvait être superflu, en étant efficace. Cela devient un joueur de haut-niveau, avec des performances de haut-niveau, salue le sélectionneur des Espoirs en conférence de presse dans des propos relayés par Le Parisien. Il a franchi des paliers en prouvant son professionnalisme. Même si, au départ, beaucoup de personnes jugeaient son intégration difficile au PSG, il a eu l’intelligence de prendre tout ce qu’on lui fournit comme info et, avec les qualités qu’il a, cela a conduit à des performances. On l’a vu être performant presque tous les week-ends et, maintenant, il arrive en A. »