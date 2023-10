Battu par Dortmund, Le PSG doit se relancer en Youth League

Comme l’équipe première, l’équipe U19 du PSG affronte ce mercredi après-midi (16 heures) celle de Newcastle. Les Parisiens voudront lancer leur saison européenne en Angleterre.

Comme depuis de très nombreuses années, l’équipe U19 du PSG participe à la Youth League, Ligue des Champions des jeunes. Eliminés en quart de finale la saison dernière, les joueurs de Zoumana Camara ont retrouvé leur bourreau de l’édition précédente lors de la première rencontre de la phase de poules de l’édition 2023-2024, le Borussia Dortmund. Malheureusement, les titis se sont inclinés à domicile contre les Allemands (0-1). Cet après-midi, ils retrouvent la compétition avec un déplacement à Newcastle. Les Parisiens voudront se relancer contre les Magpies, sèchement battus par l’AC Milan lors de la première journée (4-0).

Ethan Mbappé en fer de lance

Contrairement à l’année dernière, Papus Camara doit faire avec un groupe qui n’a pas beaucoup d’expérience dans la compétition. Et cette saison, il ne peut compter que sur la présence d’un joueur qui côtoie le groupe professionnel du PSG, Ethan Mbappé. Serif Nhaga, qui s’est déjà entraîné avec les pros, aurait pu apporter son expérience, mais le latéral gauche portugais avait été expulsé lors de la rencontre contre les Allemands. Ce match devrait donc apporter de l’expérience à des joueurs, qui pour la plupart, découvre cette compétition et le haut niveau européen. À l’issue de la défaite contre Dortmund, Camara avait expliqué, dans des propos relayés par Le Parisien : « On travaille à la formation, on ne travaille pas pour construire un effectif et gagner des compétitions. Cette année, il faut l’accepter, ça ne veut pas dire que l’on n’est pas ambitieux, mais il va falloir qu’ils apprennent vite à travers ces matches.«