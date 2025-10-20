Dembélé entraînement

Bayer / PSG – Dembélé et Marquinhos présents à l’entraînement de veille de match

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum20 octobre 2025

À la veille du match face au Bayer Leverkusen en Ligue des champions, le PSG s’entraînait une dernière fois sur la pelouse de la BayArena.

L’infirmerie du PSG se vide peu à peu. Après avoir récupéré Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia face au RC Strasbourg vendredi dernier, Luis Enrique peut compter sur les retours de Marquinhos et Ousmane Dembélé pour affronter le Bayer Leverkusen.

Bayer / PSG – Le groupe parisien avec les retours de Marquinhos et Dembélé

En effet, l’international brésilien et français ont été convoqués par le coach parisien pour cette rencontre de Ligue des champions. Et les deux joueurs du PSG ont bien participé à la séance collective de veille de match aux côtés de leurs coéquipiers. Les deux cadres du PSG ont pris part au toro géant lors des quinze premières de l’entraînement ouvertes aux médias. Malgré leur retour dans le groupe, les deux joueurs ne sont pas pressentis pour débuter une rencontre intense de Ligue des champions et pourraient entrer en cours de jeu pour retrouver du rythme. Pour rappel, Luis Enrique devra encore se passer de João Neves et Fabian Ruiz, non convoqués pour cette rencontre face au Bayer Leverkusen.

Les joueurs présents à l’entraînement

  • Gardiens : Chevalier, Marin, Safonov
  • Défenseurs : Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes, Zabarnyi, L.Hernandez, Hakimi, Pacho
  • Milieux : Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, Vitinha, Ndjantou
  • Attaquants : Doué, G.Ramos, Mbaye, Barcola, Kvaratskhelia, Dembélé
