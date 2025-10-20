Psg entraînement
Image : psg.fr

Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum20 octobre 2025

À la veille du match de Ligue des champions entre le Bayer Leverkusen et le PSG, les Parisiens s’entraînent une dernière fois depuis la BayArena.

Le PSG retrouve la Ligue des champions ce mardi (21h sur Canal Plus Foot). Avec deux victoires en autant de rencontres, les champions d’Europe auront à coeur de poursuivre leur sans-faute en revenant de leur déplacement en Allemagne avec les trois points. Pour cela, l’équipe de Luis Enrique devra venir à bout du Bayer Leverkusen. Et le coach parisien peut compter sur les retours de son capitaine, Marquinhos, et du Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé.

Et à la veille de cette rencontre, les Rouge & Bleu s’entraînent une dernière fois sur la pelouse de la BayArena à partir de 18h30. Les quinze premières minutes de cette séance collective seront à suivre en direct via le lien ci-dessous et le site internet du club.

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum20 octobre 2025

Articles similaires

Dembélé entraînement

Bayer / PSG – Dembélé et Marquinhos présents à l’entraînement de veille de match

20 octobre 2025
Luis enrique

LdC : Luis Enrique défend Lucas Chevalier avant PSG / Bayer Leverkusen

20 octobre 2025
Warren zaïre emery

Warren Zaïre-Emery : « On est le PSG, on veut tout gagner », avant le match face au Bayer Leverkusen

20 octobre 2025
Conférence De Presse Psg

[LIVE] : Luis Enrique et Warren Zaïre-Emery en conférence de presse avant Bayer Leverkusen / PSG

20 octobre 2025
Bouton retour en haut de la page