Live – Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG

À la veille du match de Ligue des champions entre le Bayer Leverkusen et le PSG, les Parisiens s’entraînent une dernière fois depuis la BayArena.

Le PSG retrouve la Ligue des champions ce mardi (21h sur Canal Plus Foot). Avec deux victoires en autant de rencontres, les champions d’Europe auront à coeur de poursuivre leur sans-faute en revenant de leur déplacement en Allemagne avec les trois points. Pour cela, l’équipe de Luis Enrique devra venir à bout du Bayer Leverkusen. Et le coach parisien peut compter sur les retours de son capitaine, Marquinhos, et du Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé.

Et à la veille de cette rencontre, les Rouge & Bleu s’entraînent une dernière fois sur la pelouse de la BayArena à partir de 18h30. Les quinze premières minutes de cette séance collective seront à suivre en direct via le lien ci-dessous et le site internet du club.