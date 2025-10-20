Kasper Hjulmand : « Nous aurons des possibilités de les surprendre », avant Bayer Leverkusen / PSG

Le PSG se déplace sur le terrain du Bayer Leverkusen ce mardi (21h sur Canal +) pour le compte de la troisième journée de Ligue des Champions. A la veille de la rencontre, le coach Kasper Hjulmand s’est présenté en conférence de presse accompagné de son défenseur central français, Loïc Badé.

Le technicien allemand n’a pas manqué de faire l’éloge du Paris Saint-Germain pour qui il est « l’une des meilleures équipes du monde, si ce n’est la meilleure équipe du monde« . Cependant, Kasper Hjulmand a conscience que son équipe a tout de même une chance de l’emporter : « Le PSG est très agressif et a de la qualité partout sur le terrain, mais nous aurons des possibilités de les surprendre« . Comment les surprendre ? L’ancien sélectionneur du Danemark tentera de prendre la possession face aux hommes de Luis Enrique : « On a confiance en notre jeu, et je crois que ce sera une belle bataille pour avoir le ballon. Contre ce PSG, ce sera compliqué d’avoir la possession, mais on va essayer. On peut gagner les duels et les mettre en difficulté« . Kasper Hjulmand a ensuite été interrogé sur son joueur, Eliesse Ben Seghir, ancien de l’AS Monaco qui devrait donc retrouver le PSG demain à la BayArena : « C’est un très bon joueur avec beaucoup de potentiel offensif […] Eliesse a beaucoup de qualité et il travaille très bien chaque jour. Je suis très content de lui ».

En conférence de presse, Loïc Badé a accompagné son coach, l’occasion pour le défenseur central français d’évoquer « une rencontre spéciale » pour lui face au Paris Saint-Germain. En effet, le natif de Sèvres (92) a été interrogé sur la singularité du match sur le plan personnel : « Un match auquel j’ai rêvé, je ne sais pas. Mais un très grand plaisir de jouer cette équipe, la plus grande du monde et d’Europe, par rapport à ce qu’ils ont fait l’an dernier« , a-t-il rétorqué. L’ancien du Stade Rennais a pour autant confié n’avoir jamais été supporter du club de la capitale : « Pour moi qui ait grandit en région parisienne, c’est un plaisir mais je n’ai jamais été supporter du PSG, ni d’aucune équipe d’ailleurs. Je ne regardais pas beaucoup de foot quand j’étais jeune. Ça reste Paris, la ville où j’ai grandit, c’est un match important pour moi« .

Loïc Badé a ensuite été interrogé sur Ousmane Dembélé : « Je ne pense pas qu’il y ait de recette spéciale pour défendre sur Dembélé. Il est à l’aise techniquement et sait jouer des deux pieds. Il va falloir qu’on défende sur lui en équipe, et qu’on s’entraide les uns les autres. Ousmane, c’est le Ballon d’Or. Il a de très grosses qualités« .