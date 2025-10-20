Dembélé
Bayer / PSG – Le groupe parisien avec les retours de Marquinhos et Dembélé

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG affronte le Bayer Leverkusen en Ligue des champions. Et Luis Enrique peut compter sur deux retours importants.

Auteur d’un sans-faute en ce début de Ligue des champions, le PSG compte bien continuer sur cette belle lancée lors de son déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), à l’occasion de la 3e journée de la phase de ligue.

LdC – Zaïre-Emery titulaire face au Bayer Leverkusen ?

Joao Neves et Fabian Ruiz seuls absents du groupe

Et pour cela, Luis Enrique pourra compter sur deux retours importants dans son groupe. Éloigné des terrains avec le PSG depuis le 30 août, Ousmane Dembélé s’est remis de sa blessure aux ischio-jambier et est présent dans le groupe convoqué par le coach parisien, tout comme Marquinhos, absent depuis une blessure au quadriceps lors du Classique le 22 septembre dernier. En revanche, Fabian Ruiz et João Neves sont toujours forfaits. La prudence reste de mise pour les deux milieux parisiens. Les Titis, Quentin Ndjantou et Ibrahim Mbaye, sont également convoqués.

Le groupe du PSG

  • Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin
  • Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho
  • Milieux : Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, Ndjantou
  • Attaquants : Kvaratskhelia, G.Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye
