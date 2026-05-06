Bayern Munich / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Le PSG s’est qualifié en finale de la Ligue des champions après une très belle prestation collective sur la pelouse de l’Allianz Arena (1-1). Les Parisiens ont brillé.

Après le match aller complètement fou (5-4), le PSG avait un léger avantage avant de défier le Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des champions à l’Allianz Arena. Une avance qui a rapidement gonflé grâce à l’ouverture précoce d’Ousmane Dembélé sur un caviar de Khvicha Kvaratskhelia. Le numéro 10 du PSG a encore une fois brillé dans un match qui compte. Il a déstabilisé la défense munichoise et a également effectué des pressings dont il a le secret. Il n’a également pas hésité à redescendre pour aider en défense. Son passeur décisif a été dans la lignée de ses dernières sorties en Ligue des champions. Il a encore prouvé qu’il était le monsieur Ligue des champions du PSG. Il aurait ponctué sa prestation d’un nouveau magnifique but mais a malheureusement pêché dans le dernier geste. Placé dans le couloir droit de la défense, Warren Zaïre-Emery a été monstrueux. Il a éteint Luis Diaz et n’a pas hésité à se projeter vers l’avant. Il a fait du Achraf Hakimi et a été impressionnant dans les duels, ne semblant pas ressentir la fatigue après ce nouveau match intense.

Willian Pacho taille patron

En défense centrale, Willian Pacho a été extraordinaire. Le numéro 51 du PSG a remporté tous ses duels, s’est montré impérial dans les airs et a muselé Harry Kane et l’attaque munichoise. Il n’a pas hésité non plus à aller chercher son adversaire direct loin de sa surface afin de l’empêcher de déclencher des attaques. Un match de patron. Dans les buts, Matvey Safonov a encore brillé avec une très belle parade face à Jamal Musiala, qui s’était présenté seul face à lui à l’entrée dans la surface. Il a aussi été précieux dans les airs. Petit bémol, ses six mètres qui ont souvent terminé en touche. Titularisé en attaque, Désiré Doué a encore une fois été remuant et un vrai danger pour la défense du Bayern Munich. S’il ne s’est pas procuré beaucoup d’occasions franches, il a été l’un des joueurs les plus dangereux côté PSG. Au milieu, Joao Neves a encore une fois brillé, se montrant percutant offensivement mais également défensivement. Pour sa première titularisation en Ligue des champions depuis son retour de blessure, Fabian Ruiz a été précieux. Il a réussi à conserver des ballons, intercepter des ballons importants et a réalisé une magnifique passe en profondeur pour Khvicha Kvaratskhelia qui a finalement mené au but d’Ousmane Dembélé.