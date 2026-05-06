Pacho : « On est très heureux de rejouer une finale »

Après un match où il a réussi à contrôler le Bayern Munich, le PSG s’est qualifié pour une deuxième finale de Ligue des champions. Willian Pacho a réalisé une prestation XXL.

Sur la pelouse de l’Allianz Arena, le PSG est allé chercher sa qualification en finale de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive après une demi-finale héroïque défensivement. Les Parisiens, qui ont rapidement ouvert le score par l’intermédiaire, ont réussi à résister aux assauts bavarois même si Harry Kane a redonné un léger espoir en toute fin de match (1-1). Willian Pacho a été monstrueux en défense. Élu homme du match, l’international équatorien a évoqué cette qualification en finale au micro de Canal Plus.

« Je suis très content de tout l’investissement de l’équipe »

« Oui, on est très heureux de rejouer une finale. Je suis très content de tout l’investissement de l’équipe. On a une équipe très forte. C’était très important. Je suis très content d’avoir gagner ce match et d’être en finale. Un autre visage du PSG, qui sait résister, souffrir ? Oui, bien sûr. Je crois que c’est ce qui nous caractérise. Notre mentalité de défendre en groupe, en équipe. Les attaquants nous aide beaucoup. Nous, on les aide à attaquer. Et c’est ce qu’il fait la différence par rapport aux autres équipes. »