Al-Khelaïfi : « J’ai dit aux joueurs que l’on avait pas des joueurs mais des guerriers »

Après un match où il a réussi à contrôler le Bayern Munich, le PSG s’est qualifié pour une deuxième finale de Ligue des champions. Les Parisiens défendront leur titre à Budapest.

Sur la pelouse de l’Allianz Arena, le PSG est allé chercher sa qualification en finale de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive après une demi-finale héroïque défensivement. Les Parisiens, qui ont rapidement ouvert le score par l’intermédiaire, ont réussi à résister aux assauts bavarois même si Harry Kane a redonné un léger espoir en toute fin de match (1-1). Au micro de Canal Plus, Nasser al-Khelaïfi s’est réjoui de voir le PSG se qualifier en finale pour la deuxième année consécutive.

« C’est magnifique »

« C’est magnifique. Deux finales de suite, maintenant on veut aller là-bas pour aller chercher la deuxième étoile. C’est magnifique. J’ai parlé avec les joueurs. Je leur ai dit que l’on avait pas des joueurs mais des guerriers. Aujourd’hui, tout le monde a joué pour l’équipe, a été solide. On est venu ici pour gagner. On a un grand respect pour le Bayern, qui est une grande équipe, qui a des grands joueurs. C’est l’une des meilleures équipes. Aujourd’hui, ça a été magnifique. On a écrit l’histoire du PSG ici, dans ce stade la saison dernière. On continue pour écrire encore l’histoire du PSG. Notre rêve, c’est de gagner une deuxième Ligue des champions. On a une équipe magnifique, jeune, une équipe qui se bat ensemble. La star, c’est l’équipe. Tout le monde se bat. Kvara, dans les dernières minutes, il est mort mais il court, il tacle. C’est le football, c’est le Paris Saint-Germain. C’est l’ADN du Paris Saint-Germain. On a le meilleur coach au monde, le meilleur directeur sportif, les meilleurs supporters. J’ai entendu seulement nos supporters. C’est magnifique. C’est pour eux. Ils croient toujours en nous. Ce sont les meilleurs supporters. C’est magnifique. »