Ce mercredi 8 mars (21h sur Canal + & RMC Sport), le PSG dispute son huitième de finale retour de C1 face au Bayern Munich. Si les compositions se dessinent de part et d’autre, certains joueurs sont pointés du doigt du côté de la Bavière.

A 48 heures du coup d’envoie du choc de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions, la préparation n’est pas optimale pour certains joueurs du Bayern Munich. En effet, dans les rangs bavarois, Leroy Sané et Serge Gnabry ne sont pas épargnés par les observateurs du football allemand. Les deux internationaux ont inscrit depuis la reprise après la Coupe du Monde, un but chacun. Un rendement pour lequel ils sont « raillés pour leur dilettantisme et leur absence d’implication, deux facteurs inadmissibles dans un club comme le Bayern, construit pour tout gagner« , écrit RMC Sport. Sur l’antenne de Sport1, Dietmar Hamaann, ancien milieu de terrain du Bayern Munich s’est exprimé sur le sujet : « Si vous faites entrer des joueurs et qu’ils restent plantés là pendant 30 minutes, les autres en parlent. Vous avez des joueurs, quand le tableau d’affichage avance et qu’ils voient que l’un des deux entre… Ça peut mettre une mauvaise ambiance dans une équipe« . Légende du club bavarois, Stefan Effenberg dresse une comparaison du professionnalisme de Leroy Sané et Serge Gnabry face à celui de Thomas Müller : « C’est un professionnel absolu sur lequel vous pouvez compter à 100 %. Je souhaite que Gnabry et Sané s’en inspirent un peu, qu’ils feront mieux à l’avenir et qu’ils aient la même attitude que Müller« .

Sané et Gnabry sur le banc face au PSG ?

Pour la manche retour face au Paris Saint-Germain, le Bayern Munich pourrait faire preuve d’un grain d’innovation pour sa défense. Suspendu suite au carton rouge reçu lors du match aller, Benjamin Pavard devrait laisser sa place à Josip Stanišić selon Florian Plettenberg. Le jeune défenseur croate de 22 ans devrait évoluer dans l’axe droit d’une arrière garde bavaroise à trois, soit la zone préférentielle de Kylian Mbappé. Le journaliste pour Sky Sport en Allemagne avance également que Joao Cancelo paye le passage à une défense à trois tant il est considéré comme un réel latéral plutôt qu’un piston. Un schéma tactique qui profite sur les couloirs à Kingsley Coman et Alphonso Davies. Le Portugais est décrit par notre confrère d’outre-Rhin comme « calme mais frustré« .