PSG – Une réunion entre les joueurs et les leaders du CUP ?

Le PSG affronte le Bayern Munich en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions mercredi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1). Avant le départ en Allemagne, les joueurs et les leaders du Collectif Ultras Paris auraient discuté lors d’une réunion.

Pour son match sur la pelouse de l’Allianz Arena contre le Bayern Munich en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, le PSG pourra compter sur un peu plus de 3800 supporters. Les relations entre l’équipe et le Collectif Ultras Paris (CUP) n’ont pas toujours été au beau fixe. Un premier rapprochement a eu lieu avant le Classico contre Marseille. Ce lundi, avant le départ des Parisiens pour l’Allemagne, les joueurs et les leaders du CUP auraient eu une réunion.

Marquinhos et certains joueurs ont pris la parole

Selon les informations de France Bleu Paris, lors de cette réunion – une première en 10 ans assure la radio – l’échange a été cordial et très constructif. Tous les joueurs qui vont s’envoler pour Munich ont assisté à ce moment. « Certains joueurs, dont le capitaine du PSG Marquinhos, ont pris la parole« , assure France Bleu Paris. Outre l’union sacrée, les supporters parisiens ont demandé aux joueurs d’avoir la même mentalité mercredi soir que celle affichée contre Marseille lors du match de Ligue 1. La radio régionale conclut en indiquant que Christophe Galtier, qui avait expliqué vouloir échanger avec les supporters du PSG en début de saison, l’a fait « en toute discrétion » il y a trois mois en compagnie de Luis Campos. « Depuis le lien ne s’est jamais cassé malgré quelques remous suite à la crise de résultats de début 2023« , conclut France Bleu Paris.