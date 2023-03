Bayern PSG

Mercredi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG jouera son avenir européen sur la pelouse du Bayern Munich à l’occasion du huitième de finale retour de Ligue des champions. Et si Christophe Galtier a déjà en tête sa formation, il existe encore un doute au poste de latéral droit.

Demain soir à l’Allianz Arena, le PSG devra renverser une situation défavorable. Après avoir perdu la manche aller sur le score de 0-1, le club parisien devra réaliser une très grande performance pour espérer rejoindre les quarts de finale de la Ligue des champions. Et pour cette rencontre, Christophe Galtier pourra compter sur les présences de Marquinhos et Nordi Mukiele ainsi que les retours de blessure d’Achraf Hakimi et Renato Sanches. Seuls, Presnel Kimpembe et Neymar Jr manqueront à l’appel. Et comme lors des dernières rencontres, Christophe Galtier devrait miser sur un schéma en 3-5-2.

Marquinhos devrait bien débuter contre le Bayern Munich



Achraf Hakimi s'est entraîné normalement et postule aussi à une titularisation



L'Equipe

Marquinhos pas à 100%, encore un doute sur le poste de latéral droit

Touché aux côtes face au FC Nantes, le capitaine du PSG, Marquinhos, s’est entraîné avec ses coéquipiers ce lundi mais devra serrer les dents face aux Bavarois, comme le rapporte Le Parisien et RMC Sport. Une information confirmée par L’Equipe qui précise tout de même que la titularisation du Brésilien « comporte une part de risque que le défenseur est prêt à prendre au vu de l’enjeu de la rencontre. » Il devrait donc être aligné aux côtés de Sergio Ramos et Danilo Pereira. La dernière séance d’entraînement ce mardi à 18h15 devrait donner plus de détails.

L’autre bonne nouvelle pour Christophe Galtier est la présence dans le groupe de ses deux latéraux droits : Nordi Mukiele et Achraf Hakimi. Mais reste à savoir dans quel état de forme se trouve les deux Parisiens. Concernant le latéral marocain, il « a pu faire les petits jeux à quatre contre quatre en fin d’entraînement pour retrouver un peu de rythme », précise L’E. L’ancien de l’Inter part donc avec une longueur d’avance, même s’il faudra surveiller de près son état psychologique après sa mise en examen pour viol. De son côté, Nordi Mukiele, qui ressent une douleur au tendon d’Achille et au mollet, n’a pas pris part à l’entraînement de lundi et est resté aux soins. Le dernier entraînement du jour aura donc son importance pour connaître l’état de forme de l’international français. Concernant le reste du onze, pas de surprise avec la présence de Nuno Mendes à gauche, un milieu à trois Ruiz-Verratti-Vitinha et un duo d’attaque composé de Kylian Mbappé et Lionel Messi.