Surveillé de très près par le fair-play financier de l’UEFA, le PSG devrait avoir une saison supplémentaire pour rentrer dans les clous.

Depuis la reprise par QSI en 2011, le PSG a souvent été en confrontation avec l’UEFA au sujet de ses comptes. Plus récemment, le club parisien est surveillé de très près par l’instance européenne en raison de ses pertes records la saison passée (370 millions d’euros). Et comme d’autres clubs européens, les Rouge & Bleu ont reçu une amende à hauteur de 65M€ (dont 55M€ avec sursis). Et la formation parisienne devra redresser la situation sur trois saisons, sous peine de connaître des sanctions très sévères à l’avenir.

Le PSG reste sous la menace de grosses sanctions

Mais l’UEFA ne devrait pas sanctionné le PSG à la fin de l’exercice 2022-2023, selon les informations de L’Equipe. « Au-delà de cette amende, il ne risque normalement pas de sanctions supplémentaires en fin de saison, au regard des documents déjà en possession de l’ICFC. » Une bonne nouvelle pour les Rouge & Bleu car parmi les sanctions qui pouvaient tomber pour la saison 2023-2024, il y avait le fait de ne pas pouvoir « inscrire plus de 23 joueurs sur la liste A par rapport au maximum de 25 joueurs prévus dans le règlement des compétitions » et « l’interdiction d’inscription de nouveaux joueurs sur sa liste A lors des compétitions interclubs de l’UEFA. » Ce dernier point aurait grandement mis en difficulté le mercato estival des dirigeants parisiens dans le sens des arrivées. Mais si le PSG aura encore un moment de répit, il devra rapidement rentrer dans les clous du fair-play financier sinon les deux sanctions seront appliquées pour la saison 2024-2025.

Et toujours selon L’Equipe, le club parisien risque même des sanctions plus graves en cas de manquement constaté aux engagements pris auprès de l’ICFC. Cela pourrait aller jusqu’à « exclusion de la prochaine compétition interclubs de l’UEFA pour laquelle le club se qualifierait. » Cette mesure radicale « s’applique, sous condition, aux saisons 2024-2025 et/ou 2025-2026. » Ainsi, le club de la capitale « est donc toujours sous la menace de sanctions, éventuellement très graves, même si ce risque n’est pas immédiat », conclut le quotidien sportif.