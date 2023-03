Neymar va se faire opérer de la cheville, saison terminée

Blessé contre Lille, Neymar n’a toujours pas rejoué avec le PSG. Touché à la cheville, l’attaquant va se faire opérer et ne rejouera pas avant la fin de la saison.

C’est la grosse bombe de ce lundi après-midi. Blessé à la cheville contre Lille, Neymar faisait tout pour pouvoir être présent sur la pelouse de l’Allianz Arena avec ses coéquipiers du PSG mercredi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1). Mais le fait de le voir avec des béquilles au Parc des Princes samedi soir contre Nantes n’augurait rien de bon. Il y a quelques minutes, le PSG a dévoilé un point médical concernant son numéro 10. Ce dernier va se faire opérer de sa cheville endolorie et sera éloigné des terrains entre trois et quatre mois. Sa saison est d’ores et déjà terminée. Depuis son arrivée au PSG à l’été 2017, le Brésilien (31 ans) n’a jamais réussi à jouer une saison en intégralité.

Le point médical du PSG

« Neymar Jr a présenté plusieurs episodes d’instabilité de la cheville droite ces dernières années. Suite à sa dernière entorse contractée le 20 février dernier, le staff médical du Paris Saint-Germain a recommandé une opération de réparation ligamentaire, afin d’éviter un risque majeur de récidive. L’ensemble des experts consultés ont confirmé cette nécessité. Cette chirurgie sera réalisée dans les prochains jours à l’hôpital ASPETAR de Doha. Un délai de 3 à 4 mois est prévu avant son retour à l’entraînement collectif.«