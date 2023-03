Bayern PSG

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG défiera le Bayern Munich à l’Allianz Arena à l’occasion du huitième de finale retour de la Ligue des champions. Et Christophe Galtier croisera les doigts pour pouvoir compter sur son capitaine, Marquinhos.

C’est le jour J. Trois semaines après la défaite au match aller (0-1) face au Bayern Munich, le PSG devra réaliser un grand match pour espérer une qualification en quarts de finale de la Ligue des champions. Pour cette rencontre capitale, Christophe Galtier devra se passer de Presnel Kimpembe et Neymar Jr, forfaits jusqu’à la fin de la saison. Cependant, il existe aussi des doutes sur l’état de forme de quelques joueurs comme Marquinhos, Achraf Hakimi et Nordi Mukiele. Selon plusieurs médias, les deux premiers cités seront titulaires dans le onze de départ. Mais concernant le capitaine parisien, le staff devra être très vigilant.

🚨 | Marquinhos ressent encore des douleurs suite à sa blessure 🤕



Sa présence n’est pour le moment pas remise en cause mais il faudra rester attentif à ses sensations lors de l’échauffement 🤞🇧🇷



📲 L’Equipe#FCBPSG pic.twitter.com/Ncm4SNxsx6 — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 8, 2023

La titularisation de Marquinhos pas remise en question pour l’instant

En effet, face à l’importance de l’affiche, le Brésilien serre les dents pour pouvoir aider ses coéquipiers sur la pelouse, après sa déchirure intercostale contractée face au FC Nantes (4-2) le week-end dernier. Et à quelques heures du match face au Bayern Munich, le capitaine du PSG « ressent encore des douleurs », selon les informations de L’Equipe. Même s’il s’est entraîné avec ses partenaires lundi et mardi, le défenseur de 28 ans fait l’objet d’une attention particulière de la part du staff du PSG ces dernières heures. De quoi remettre en question sa présence sur la pelouse de l’Allianz Arena ? Non, pas pour l’instant. Cependant, « il faudra être très attentif aux sensations du joueur lors de ses premières accélérations au cours de l’échauffement puis en début de match », précise le quotidien sportif.