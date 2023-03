On y est, c’est le jour J : dans quelques heures, le PSG joutera en terre allemande afin d’arracher une précieuse qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et durant ce choc, de nombreux joueurs seront scrutés avec grande attention, à l’image de Gianluigi Donnarumma.

Le PSG n’a pas su aborder son huitième de finale aller de Ligue des Champions de la meilleure façon possible. Devant leur public, les Parisiens se sont ainsi inclinés sur le score étriqué de 0-1. Ironie du sort, c’est une nouvelle fois Kingsley Coman qui s’est chargé de la sentence. Trois semaines plus tard, on attend une vraie réponse sur la pelouse de l’Allianz Arena. Une réponse pour confirmer les belles velléités observées depuis plusieurs sorties.

Kylian Mbappé et Gianluigi Donnarumma, les deux hommes forts attendus

Si les failles sont toujours présentes, notamment d’un point de vue défensif, le PSG affiche également un allant certain. Porté par un duo XXL composé de Kylian Mbappé et de Lionel Messi, le club de la capitale a, bien évidemment, de véritables armes à faire valoir. Mais au-delà de l’aspect purement offensif, c’est surtout la faculté à tenir un éventuel score positif qui sera prépondérant. Et à ce petit jeu-là, Gigio Donnarumma jouera forcément un rôle capital. Le dernier rempart transalpin souffle le chaud et le froid depuis un bon petit moment. Capable des arrêts les plus insolites sur sa ligne, il peine, dans le même temps, à dégager une vraie sérénité.

Il n’y a qu’à se pencher sur son match aller face au Bayern le 14 février dernier pour s’en convaincre. L’ancien milanais avait alors rendu une copie plutôt propre avec de nombreuses parades sur sa ligne devant les assauts répétés des Bavarois. Problème, sur le but de Kingsley Coman, il pouvait sans nul doute largement mieux faire étant donné son statut, la sphère passant sous son ventre pour le seul et unique but de la rencontre. Décisif oui, mais parfois incertain dans plusieurs de ses interventions. Le constat est encore plus criant en ce qui concerne son jeu au pied ou ses sorties aériennes.

Un gardien capable du pire, comm du meilleur

On connaît cependant le profil du principal intéressé désormais : souvent monstrueux sur sa ligne et moins sûr dans les autres domaines. Le premier point étant le principal facteur sur lequel on se concentrera ce soir. Car oui, si le PSG souhaite inverser la tendance après sa défaite à l’aller, il faudra compter sur un Kylian Mbappé des grands soirs certes, mais également sur un Gianluigi Donnarumma de haute volée. Il y a environ deux ans de cela, lorsque les Parisiens arrachaient une victoire improbable sur cette même pelouse de l’Allianz Arena sur le score de 2-3 en marge du huitième de finale aller, le numéro 7 francilien avait fait le show avec un superbe doublé. Néanmoins, l’autre grand bonhomme de cette échéance se nommait Keylor Navas.

🚨 | Achraf Hakimi est pressenti pour être titulaire face au Bayern Munich ✔️🇲🇦



Le XI probable selon RMC Sport :



Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Ramos, Danilo, Mendes – Ruiz, Verratti, Vitinha – Messi, Mbappé#FCBPSG pic.twitter.com/yKy3anbBV9 — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 7, 2023

Le gardien costaricien, exilé à Nottingham Forest depuis janvier et un prêt acté entre toutes les parties, avait proposé un réel récital. Il n’y a pas d’autres mots. S’il ne pouvait rien faire sur les deux buts des locaux, il a, le reste du temps, littéralement écœuré les attaquants munichois. C’est simple, en un peu plus de 90 minutes de jeu, l’ancien merengue a enchaîné 10 parades. 10 parades sur 12 tirs cadrés, voici un bilan qui a permis aux Rouge et Bleu de conserver leur maigre avantage à l’issue de la rencontre. Et le danger, l’arrière-garde francilienne en avait fait son cheval de bataille à cette époque puisque le Bayern Munich avait tenté sa chance à 31 reprises, rien que ça. Si le PSG réalise l’exploit ce mercredi soir, cela passera donc fondamentalement par une prestation version Ligue des Champions de Gigio.

De ce qu’on a vu depuis qu’il a posé ses valises en terre parisienne, celui-ci en est largement capable. Il suffira qu’il laisse ses démons de côté. Car, on a eu tout le loisir de l’observer lors du match retour face au Real Madrid l’an passé à la même époque et ce fameux match retour au Bernabeu : une erreur et la peur peut radicalement changer de camp. C’est désormais à lui de jouer et de prouver que le PSG ne s’est pas fourvoyé en misant sur ses services plutôt que sur ceux d’un Keylor Navas bien plus expérimenté et mûr dans son football.