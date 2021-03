Sébastien Bazin a été le président du PSG pendant 5 ans (2006-2011) avec le projet Colony Capital avant de le laisser à QSI avec le succès que l’on connaît. Mais Sébastien Bazin est récemment revenu dans l’actualité Rouge & Bleu en devenant le sponsor maillot du PSG avec ALL (groupe Accor), dont il est le PDG. Dans une interview accordée à France Info, Sébastien Bazin a expliqué que diriger le PSG était plus difficile que de diriger le groupe Accor. “Même dans la période actuelle, c’est beaucoup plus facile de tenir la barre du groupe Accor que de tenir celle du PSG pendant cinq ans. C’était très compliqué ces cinq ans même si c’était bien. On a fait venir Claude Makélélé et Antoine Kombouaré. C’est vrai que sur le moment c’était dur mais avec le recul c’était quand même une belle période. Coupe de France, Coupe de la Ligue, franchement ce n’est pas si mal que ça ! C’est vrai qu’on a frôlé la Ligue 2. Là, je n’étais pas loin de la catastrophe.“