Kombouaré et l’anecdote sur Mauricio Pochettino

Demain soir (21 heures, Canal Plus) Antoine Kombouaré va retrouver le PSG et le Parc des Princes avec Nantes dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Dans une interview accordée au Parisien, l‘ancien défenseur central a relevé une petite anecdote sur le nouvel entraîneur parisien, Mauricio Pochettino.

“Je vais vous raconter une anecdote que même lui ne connaît pas : c’est le seul gars que j’ai supervisé en quatre ans quand je dirigeais la réserve du PSG ! Luis, qui était le coach, me demande de superviser un défenseur central en Espagne. Je lui ai dit : Non, tu as une cellule de recrutement et moi je dois m’occuper de la réserve. Finalement, j’accepte. J’arrive à Madrid et je fais trois heures de voiture pour aller dans un petit stade où il jouait en déplacement. J’ai regardé ce type que je ne connaissais pas pendant 45 minutes, ça m’a suffi. Je suis reparti. J’ai appelé Luis pour lui dire : Vas-y prends-le les yeux fermés, c’est un super joueur et un patron.“

Antoine Kombouaré qui dit craindre le match de demain. “Je crains ce match. Ce serait le PSG des autres années, ce serait peut-être mieux de les affronter en mars : le championnat aurait déjà été plié et l’équipe ferait quelques choix en fonction de la Ligue des champions. Hélas, cette fois Paris doit absolument gagner. Et là, je m’attends forcément à souffrir.“