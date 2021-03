Le PSG club le plus populaire sur Tik Tok en février

Tik Tok est le réseau social à la mode ces derniers mois. Le PSG s’est lancé sur ce réseau au moment de l’arrivée d’Abdou Diallo et compte désormais plus de 5 millions de followers, deuxième club de football le plus suivi au monde. Et le PSG a fait très fort durant le mois de février puisqu’il a été le plus populaire sur Tik Tok avec pas moins de 12,5 millions d’interactions (like, commentaires et partages). Dans ce classement le PSG domine le FC Barcelone (9,82 millions) et Manchester City (4,74). Le top 5 est complété par le Borussia Dortmund (4,05) et la Juventus de Turin (4,04). Pour rappel, le PSG a récemment passé la barre des 100 millions de followers sur les réseaux sociaux.

Le top 10 des clubs les plus populaires en février sur Tik Tok