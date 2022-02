Après plusieurs semaines d’attente, le match entre le PSG et le Real Madrid aura lieu ce mardi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), à l’occasion du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Une affiche de rêve que les Parisiens devront bien aborder avant la confrontation retour à Madrid le 9 mars prochain. Une rencontre que suivra d’un oeil attentif David Beckham. En effet, l’ancien internationale anglais a évolué chez les Merengue entre 2003 et 2007 avant de faire une pige de six mois au PSG en 2013 pour finir sa carrière. Dans un entretien au site officiel du club, il a évoqué cette rencontre et s’est remémoré ses souvenirs lors de son passage chez les Rouge & Bleu.

À quel type de match peut-on s’attendre ?

« À mon avis, on peut s’attendre à un match très offensif. Deux grandes institutions vont s’opposer, deux des plus enthousiasmantes équipes du moment. Quoi qu’il arrive quand vous regardez deux équipes comme le PSG et le Real, vous savez que pour les supporters ça va être quelque chose de très excitant (…) Quand on voit les joueurs, l’histoire des deux équipes, la passion des supporters et ces deux villes… C’est un rêve pour chaque fan de foot de voir ce match. »

Les souvenirs de son passage au PSG

« Je n’ai gardé que des bons souvenirs de ma vie lorsque j’étais ici et que je jouais pour le PSG. Dès le moment où je j’ai mis les pieds dans ce stade, dans cette ville, j’ai eu la sensation que ça faisait déjà 15 ou 20 ans que j’étais ici parce que le PSG est une famille et quand vous faîte partie de cette famille peu importe que ça fasse 2 mois, 6 mois ou 6 ans c’est pareil, vous faîtes partie de cette famille. Ça a donc été spécial pour moi de terminer ma carrière de cette façon, avec un titre de champion, avec de tels coéquipiers, sous cette direction et devant ces supporters. »