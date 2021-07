Le PSG a frappé un très grand coup en faisant signer pour les deux prochaines saisons Sergio Ramos. Le légendaire défenseur central (35 ans) est heureux de rejoindre le projet Rouge & Bleu et va tout donner pour aider le club de la capitale à réaliser ses objectifs. David Beckham, légende du football, a terminé sa très grande carrière au PSG. Même s’il n’est resté que six mois, l’Anglais (46 ans) est resté attaché à Paris et au club. Sur un post de Sergio Ramos sur son compte Instagram, l’ancien mancunien a commenté et souhaité la bienvenue à l’international espagnol – en français – “dans la famille PSG.”

Image @lasource75006