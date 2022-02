C’est le jour J ! Dans quelques heures, le coup d’envoi du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid sera donné. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pourra compter sur la quasi-intégralité de son effectif. Présent à l’entraînement collectif depuis plusieurs jours, Neymar ne figure pas dans le dernier point médical et est donc apte, à contrario de Sergio Ramos, qui sera réévalué dans une semaine et qui est donc forfait pour le Real et Nantes. Côté madrilène, deux (légères) incertitudes demeurent avec Karim Benzema et Ferland Mendy. Pour faire monter la pression, petit historique de cette confrontation.

Un historique légèrement en faveur du Real Madrid, mais…

Ce soir, le PSG et le Real Madrid s’affronteront pour la 11e fois de leur histoire en match officiel. Et entre les deux équipes, ce sont les Madrilènes qui dominent légèrement avec 4 victoires. Le PSG s’est imposé à 3 reprises, pour 3 matches nuls. En revanche, lorsqu’on se penche uniquement sur les affrontements au Parc des Princes, le bilan est en faveur du PSG avec deux succès, 2 nuls et 1 seule défaite. En 10 rencontres, le Paris Saint-Germain a marqué 14 buts pour 13 encaissés. La dernière fois que les deux équipes se sont affrontées au Parc, le PSG avait surclassé les Merengue (3-0) grâce à un grand Angel Di Maria, auteur d’un doublé. Thomas Meunier avait clôturé la marque en toute fin de partie (91e). Par ailleurs, lors de cette rencontre, le club francilien était amputé de la fameuse « MCN » : Kylian Mbappé, Neymar Jr et Edinson Cavani.

Antoine « Casque d’Or » Kombouaré

Le PSG et le Real Madrid se sont affrontés pour la première fois lors de la saison 1992-1993. Les deux formations se retrouvaient en quarts de finale de la Coupe UEFA. Le match aller se déroulait en Espagne. Complètement dominés, les Rouge & Bleu vont encaisser deux buts en six minutes par l’intermédiaire de Butragueño (30e) et Zamorano (36e). David Ginola redonnera espoirs à Paris (47e) mais sur un penalty litigieux, qui verra Alain Roche être expulsé et donc manquer le retour, Madrid reprendra deux buts d’avance grâce à Michel qui trompe Bernard Lama (89e). Inexpérimenté à ce niveau de la compétition, le PSG va donc s’incliner à Santiago Bernabeu (3-1).

L’expulsion d’Alain Roche sera finalement un mal pour un bien, puisqu’il sera remplacé par un certain… Antoine Kombouaré dans le onze de départ. Pour se qualifier, le PSG doit s’imposer avec deux buts d’écart. Dans un Parc des Princes chaud bouillant, George Weah va ouvrir la marque à la 33e minute. Malgré plusieurs belles occasions, les Parisiens n’arrivent pas à doubler la mise. Il faudra attendre les dix dernières minutes de la rencontre pour que le match bascule dans l’irréel. David Ginola inscrit le but qui permet au PSG d’être virtuellement qualifié à la 81e (2-0). Valdo poursuivra le festival avec une nouvelle réalisation juste avant les arrêts de jeu (3-0, 89e). Mais les Madrilènes vont doucher les espoirs des supporters parisiens avec un but, sorti de nulle part, de Zamorano à la 92e minute (3-1). Alors que l’on se dirige tout droit vers les prolongations, le PSG obtient un coup-franc à 25 mètres du but madrilène. Valdo se charge de le tirer, Antoine Kombouaré s’élève plus haut que tout le monde et propulse le ballon dans les filets adverses. Le Paris Saint-Germain se qualifie dans l’extase la plus totale (4-1, 96e). C’est le premier exploit européen des Parisiens, et Kombouaré sera à tout jamais « Casque d’Or » pour les supporters du PSG.

La deuxième confrontation en huitièmes de finale de Ligue des Champions

Le PSG et le Real Madrid vont s’affronter pour la deuxième fois en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. La première fois, c’était lors de la saison 2017-2018. Le jour de la Saint-Valentin, les Rouge & Bleu se déplacent à Santiago Bernabeu. Dans un match plutôt ouvert, les deux équipes se rendent coup pour coup et Adrien Rabiot permet à Paris de virer en tête (33e). En fin de première période, le Real va pousser et réussir à égaliser par l’intermédiaire de Cristiano Ronaldo sur penalty après une faute de Lo Celso sur Kroos (hors-jeu au départ de l’action). La deuxième période est similaire à la première et le Real Madrid va planter deux coups de boutoir dans les dix dernières minutes grâce à nouveau à « CR7 » (83e) et Marcelo (86e). Après une bonne prestation, le PSG repart donc de Madrid avec une défaite et doit s’imposer par deux buts d’écart pour se qualifier. Le match retour est plus difficile pour Paris. Trop timide dans le jeu, et sans Neymar blessé, le PSG est sauvé à deux reprises par Alphonse Areola en première période. Le couperet va rapidement tomber avec un but de Cristiano Ronaldo dès la 51e minute. Pour se qualifier le PSG doit donc marquer quatre buts, ou trois pour atteindre les prolongations. Mais les hommes d’Unai Emery vont se retrouver en infériorité numérique après l’expulsion de Marco Verratti à la 66e minute. Malgré cela, les Rouge & Bleu vont réussir à égaliser grâce à Edinson Cavani (71e). Casemiro douchera les (maigres) espoirs parisiens neuf minutes plus tard (80e). Moins bon que les madrilènes, le PSG s’incline et sort donc (par la petite porte) de la compétition dès les huitièmes de finale.