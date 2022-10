Le PSG ouvrait la 12e journée de la Ligue 1 et en terrain hostile et les Rouge & Bleu ont assuré l’essentiel

Cinq jours après son succès dans le « classique » face à l’OM, le PSG retrouvait la Ligue 1 et l’AC Ajaccio au Stade François Coty. Les hommes de Christophe Galtier voulaient remporter cette rencontre pour prendre six points d’avance sur son dauphin, Lorient, et préparer de la meilleure des manières la rencontre de Ligue des Champions de ce mardi face au Maccabi Haifa. Le coach parisien avait créé la surprise en titularisant Carlos Soler en numéro 10 derrière Leo Messi et Kylian Mbappé. Le milieu de terrain était lui composé de Fabian Ruiz, Marco Verratti et Renato Sanches.

Un match maîtrisé… mais que de maladresses !

La première mi-temps parisienne est maîtrisée avec des occasions mais de la maladresse dans le jeu… et surtout devant les cages adverses ! À la 24e minute, Messi délivre un magnifique caviar (le premier d’une très longue série) vers Kylian Mbappé qui ne laisse aucune chance à Leroy. 1-0, c’est le score à la pause malgré d’immenses occasions loupées par l’international français.

En deuxième mi-temps, le PSG continue sa marche en avant grâce entre autres à un très bon Fabian Ruiz et un Messi diabolique à la passe. Mais comme lors des 45 premières minutes, les Parisiens sont trop maladroits devant les buts ! Une situation très frustrante qui va perdurer jusqu’à la 78ème minute et le but extraordinaire collectivement inscrit par Leo Messi. Une réalisation tout simplement exceptionnelle inscrit par la Pulga. Mbappé achèvera la marque, avec un doublé, trois minutes plus tard grâce à une nouvelle passe décisive de l‘international argentin. Score final, 3-0, le PSG prépare à merveille la rencontre de C1 et prend provisoirement 6 points d’avance sur Lorient.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné. Bon match à tous !!!

22′ La grosse occasion de Fabian Ruiz devant les cages ajacciennes ! Sa reprise passe au-dessus du cadre



24′ GOOOOAAAAAAALLLLLL (VALIDÉ) DE KYLIAN MBAPPÉ !!!!!!!!!! QUELLE OUVERTURE DE MESSI POUR LE FRANÇAIS QUI NE LAISSE AUCUNE CHANCE !

25′ Le but a été revu par la VAR, et après une minute de vérification, il a bien été validé

Le PSG garde la possession de la balle mais a du mal à être véritablement dangereux (malgré le but inscrit)

38′ Kylian Mbappé est proche de doubler la mise… Mais son ballon s’envole dans les tribunes…

42′ Nouveau loupé de Mbappé devant les buts ajacciens… Le Français manque son face à face… Dommage

46′ Quel retour de Youssouph dans les pieds de Messi ! On était proche d’un but de la Pulga !

47′ Oh l’enroulé de Fabian Ruiz !!!! Ça flirt avec le cadre !!

45 + 2 Mi-temps à François Coty ! Le PSG mène au score mais est maladroit devant les buts. À noter le nouveau gros match de Fabian Ruiz ! Quel est votre Top 3 de ces 45 premières minutes ?

45′ Reprise des débats !

47′ Quelle merveille d’ouverture à nouveau de Messi en direction de Bernat. La frappe de l’espagnol est bien repoussée par Leroy

51′ Renato Sanches lâche une grosse frappe sur le côté gauche de la surface de réparation… Nouvelle belle parade de Leroy

55′ Messi lâche caviar sur caviar ce soir ! C’était à nouveau pour Mbappé et à deux reprises… Toujours pas de précision !

61′ Vitinha remplace Renato Sanches. C’est le retour de la “Veruitinha” (oui, c’est un peu tiré par les cheveux)

68′ Que de maladresses dans l’avant dernier geste… C’est vraiment frustrant !!

69′ Carlos Soler est remplacé par Pablo Sarabia… Toujours pas d’Ekitike…

70′ Frappe à ras de terre pour l’ACA et bel arrêt de Gigio !

78′ OH LALALALA MAIS QUEL BUT COLLECTIF MAGNIFIQUEMENT CONCLU PAR LEO MESSI !!!!!! ÇA FAIT 2-0 POUR LE PSG !!!

81′ ET LE DOUBLÉ DE MBAPPÉ !!!!!!! BELLE FRAPPE AUX 16 MÈTRES AVEC UNE PASSE DÉCISIVE DE QUI ? ÉVIDEMMENT MESSI !!!! 3-0 !!!

82′ Triple changement du PSG : Ekitike, Zaire-Emery et Bitshiabu remplacent Mbappé, Fabian Ruiz et Marquinhos ! On fait jouer les pépites !

88′ Zaire-Emery est tout proche d’inscrire son premier but chez les pros !!! Le ballon passes à quelques centimètres de son pied !

90+3 C’est fini entre l’ACA et le PSG ! Victoire des Parisiens 3-0 grâce à un duo Messi (1 buts – 2 passes décisives) Mbappé (2 buts – 1 passe décisive) de gala ! À noter le nouveau match solide de Fabian Ruiz dans ce milieu à 3 ! Quelles sont vos satisfactions du match ?

Feuille de match de Ajaccio / PSG

12e journée de Ligue 1 Uber Eats – Stade François Coty – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Johan Hamel – Assistants : Mathieu Grosbost et Julien Aube – Quatrième arbitre : Aurélien Petit – VAR : Bastien Dechepy et Cyril Gringore.