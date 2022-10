ACA / PSG : Les compositions officielles

Pour le compte de la 12e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace en Corse afin d’y affronter l’AC Ajaccio. Sur la pelouse du Stade François Coty, le club de la capitale a l’occasion de prendre six points d’avance sur son dauphin le FC Lorient, et ainsi s’assurer de préserver sa première place au classement à la fin du week-end.

Seul leader du championnat, le PSG a l’occasion ce soir de prendre six points d’avance et conforter son fauteuil à la première place de Ligue 1 Uber Eats. Une qu’il faudra suivre avec différents paramètres à prendre en compte. Le premier est celui de la Ligue des Champions. En effet, le PSG joue ce soir au Stade François Coty avant d’accueillir le Maccabi Haïfa au Parc des Princes, pour une rencontre qui pourrait sceller la qualification en huitième de finale. En plus de cela, il faut avoir dans son esprit le casse-tête de Christophe Galtier afin de réaliser sa composition pour ce match face à l’AC Ajaccio. En effet, le technicien français doit composer avec les blessures, les suspendus, et donc le rendez-vous européen de la semaine prochaine. En ce sens, l’ancien du LOSC a l’occasion de donner du temps de jeu à des joueurs tel que Carlos Soler, ou encore Renato Sanches. L’international espagnol, Fabian Ruiz, enchaîne avec une deuxième titularisation de suite après celle face à l’Olympique de Marseille. A noter que, comme évoqué cette semaine en conférence de presse, Christophe Galtier fait évoluer son équipe avec un milieu à trois, et une défense à quatre.

Feuille de match de Ajaccio / PSG

12e journée de Ligue 1 Uber Eats – Stade François Coty – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Johan Hamel – Assistants : Mathieu Grosbost et Julien Aube – Quatrième arbitre : Aurélien Petit – VAR : Bastien Dechepy et Cyril Gringore.

XI de l’ ACA : Leroy – Youssouf, Gonzalez, Avinel, Koné – Moussiti Oko, Marchetti, Coutadeur (c), Bayala – Belaïli, El Idrissy Remplaçants : Sollacaro, Diallo, Alphonse, Vidal, Mangani, Chabrolle, Barreto, Nouri, Hamouma

