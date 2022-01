Dans son édition du jour, l’Equipe a évoqué la fin du mercato hivernal du PSG. Il a été question du dossier Tanguy Ndombele. Et selon le quotidien sportif, cette piste s’est un peu refroidie « d’autant plus que « son profil est trop semblable à celui de Paul Pogba. » Et le joueur – qui arrive en fin de contrat le 30 juin avec Manchester United – serait la priorité de Leonardo pour l’été prochain. Dans l’Equipe de Greg, ils se sont demandé ce qui était la priorité pour le PSG. Ndombele cet hiver ou Pogba l’été prochain. Et Karim Bennani a voté pour l’ancien lyonnais.

« Je vote pour Ndombele. Le PSG en a besoin tout de suite. Je pense que Paris a besoin de se renforcer au milieu avec un joueur capable de créer des différences balle au pied, d’être ce joueur box to box dont le PSG a besoin notamment pour élever le niveau de jeu en Ligue des Champions et peut-être avoir le contrôle du jeu contre le Real Madrid. Je donne peut-être beaucoup trop d’importance à Ndombele qui arriverait au PSG. […]Dans cette double confrontation face au Real Madrid, tu as besoin d’avoir le contrôle au milieu, tu ne dois pas te faire dicter le tempo. […]Je pense que le PSG a besoin de ce joueur capable de casser des lignes par des passes, par sa percussion. Ce serait le transfert – à moindre coût – parfait pour le PSG.«