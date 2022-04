Bentaleb : « Le PSG, c’est un effectif un peu galactique »

Le PSG se déplace ce soir (21 heures, Canal Plus Décalé) sur la pelouse d’Angers dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Un match qui pourrait permettre au Rouge & Bleu d’officialiser leur 10e titre de champion de France. Pour les Angevins, qui n’ont gagné qu’un match sur les onze derniers, il est important pour la course au maintien. Nabil Bentaleb, milieu de terrain du SCO a évoqué cette rencontre.

« On envisage déjà d’en prendre trois. On ne commence jamais un match en se disant qu’on va faire match nul. Après, il est vrai que ça reste une tâche difficile contre le PSG, ce n’est pas du même calibre, mais on va tout donner. Et on verra le score à la fin du match, assure Bentaleb en conférence de presse. Sans Messi, Neymar et Verratti ? Son effectif est assez étoffé pour pouvoir être compétitif même quand il a des absents tels que ces joueurs-là. Le PSG reste toujours une équipe super difficile à jouer. Je ne pense pas avoir affronté une équipe avec autant de joueurs aussi talentueux que ceux du PSG. C’est un effectif un peu galactique.«